La celebración por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en plaza San Martín, Cañuelas, terminó teñida por la violencia y un fallecido

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En imágenes registradas por presentes en los festejos, se observan los episodios de violencia que se produjeron durante la jornada, informó el medio local NacPop.

En ese marco un hombre falleció luego de ser ingresado al Hospital Ángel Marzetti durante los festejos. Según los primeros testimonios, la víctima habría intentado separar una pelea y recibió un golpe en la cabeza, con un elemento contundente, desde atrás.

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Posteriormente sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

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