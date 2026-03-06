Lo que empezó como una jornada de pesca terminó en un hallazgo inesperado en la ciudad bonaerense de Rojas. Un vecino encontró una pieza ósea de gran tamaño que podría pertenecer a un animal de la megafauna que habitó la región hace más de 10 mil años.

El descubrimiento lo realizó Matías Gauna mientras pescaba en el río Rojas. Según trascendió, el vecino advirtió la presencia del hueso cuando intentaba desenganchar su línea en el agua.

De acuerdo a lo que publicó el medio local El Nuevo Diario Rojense, tras el hallazgo, Gauna se comunicó con el antropólogo rojense Franco Abatangelo para dar aviso y avanzar con el rescate del material.

De acuerdo a las primeras observaciones, una de las hipótesis es que la pieza podría pertenecer a un Megaterio, uno de los llamados “perezosos gigantes” que habitaron Sudamérica durante la era de la megafauna. Estos animales podían alcanzar hasta seis metros de largo y cerca de dos metros de ancho.

Por el momento, los estudios recién comienzan. La pieza fue enyesada para permitir su traslado y en las próximas semanas se avanzará con tareas de limpieza y restauración para determinar con mayor precisión su origen.

En el operativo de rescate también participaron alumnos del espacio educativo Amanecer y de la Escuela N°3, quienes forman parte de un proyecto de arqueología pedagógica declarado de interés municipal el año pasado.