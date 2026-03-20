Después de más de una década de litigio, una vecina de Chascomús obtuvo un fallo favorable de la Justicia por el grave accidente vial que protagonizó en 2013, cuando una densa cortina de humo provocó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 29 vehículos.

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El siniestro ocurrió en agosto de ese año, cerca del mediodía, mientras la mujer se dirigía hacia Lezama a bordo de su Peugeot 207. En plena traza, la visibilidad se redujo casi a cero debido al humo generado por la quema de pastizales, lo que desencadenó una colisión en cadena de gran magnitud, según informo el medio local elcronista.ar.

Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió traumatismos en las piernas y el cuello, además de secuelas psicológicas que, según afirmó, afectaron su vida cotidiana. Ante la falta de respuestas en una instancia extrajudicial, inició una demanda para reclamar una indemnización por los daños sufridos.

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La causa fue tramitada en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Dolores, donde finalmente se determinó la responsabilidad de la empresa concesionaria del corredor vial.

En su fallo, el juez consideró que la firma incumplió su deber de seguridad al no adoptar medidas preventivas frente a un riesgo previsible como la presencia de humo en rutas. La sentencia remarcó que la quema de pastizales no constituye un hecho imprevisible que exima de responsabilidad, sino un riesgo propio de la actividad que debe ser monitoreado y gestionado.

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Además, se descartó cualquier tipo de imprudencia por parte de la víctima y también la responsabilidad de terceros, como una empresa ferroviaria vinculada a los terrenos donde se habría originado el incendio.

Como resultado, la Justicia ordenó a la concesionaria pagar una indemnización de 7.600.000 pesos, que incluye daños materiales, desvalorización del vehículo, gastos médicos, tratamiento psicológico y daño moral, además de los intereses correspondientes. También deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso.

El fallo refuerza un criterio clave en materia de derechos del consumidor dado que el pago del peaje no solo habilita a circular, sino que implica un deber de seguridad por parte de las empresas concesionarias.