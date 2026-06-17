En medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina, un vecino de Azul denunció que una persona intentó robar la bandera argentina que tenía colocada en el frente de su vivienda.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Pringles y San Carlos, en el barrio Villa Suiza, apenas finalizado el encuentro en el que Argentina goleó 3 a 0 a Argelia por el Mundial 2026.

Según relató el propietario, identificado como Enzo, el individuo primero habría molestado a su mascota y luego intentó arrancar la bandera.

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"Asustó a mi perro, le tiró cerveza y luego intentó sacar la bandera, rompiendo el mástil", aseguró el vecino al contar lo sucedido en el medio local Noticias de Azul .

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La situación generó indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales, especialmente por tratarse de un símbolo patrio exhibido en una jornada marcada por el entusiasmo y los festejos de los argentinos tras el debut triunfal de la Selección.

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"Es lamentable que ocurran este tipo de actos", expresó Enzo al difundir el episodio.