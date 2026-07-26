Un perro de raza caniche, de aproximadamente 12 años, murió tras ser arrojado desde la ventana de un departamento ubicado en el sexto piso de las torres del barrio Fonavi en medio de una pelea, en el partido de Bragado.

Ads

El perro, llamado “Simón”, había sido rescatado por una mujer y el hombre involucrado habría lanzado al animal al vacío, provocándole la muerte instantánea al impactar contra el suelo.

El perro había desaparecido una semana antes y finalmente fue reconocido por su familia, que decidió radicar una denuncia penal para reclamar que el hecho no quede impune.

Ads

En diálogo con “Entre Nosotros”, Luciano, dueño de Simón, relató que el animal desapareció el sábado de la semana anterior, cuando salió de la vivienda familiar ubicada a pocas cuadras del complejo habitacional.

“Salió con un descuido de la puerta abierta, fue a hacer sus necesidades y no volvió más. Lo buscamos caminando, en bicicleta, en moto, recorrimos todo el barrio, publicamos en distintos grupos y nunca apareció”, contó.

Ads

La búsqueda se extendió durante varios días hasta que, en la noche del miércoles, una publicación en redes sociales alertó sobre la aparición de un perro muerto en el barrio FONAVI.

“Me acerqué al lugar pensando que podía ser él. Un vecino me llevó hasta donde estaba el perro y, lamentablemente, era Simón”, recordó con visible dolor.

Según reconstruyeron los dueños a partir de testimonios de vecinos, el caniche se habría refugiado en una de las torres luego de ser atacado por otros perros. Asustado y con algunas lesiones, habría subido por las escaleras hasta un sexto piso, donde una mujer decidió resguardarlo y alimentarlo mientras permanecía perdido.

Ads

No obstante, siempre de acuerdo con la denuncia y la información aportada por vecinos, la situación cambió cuando un hombre llegó al departamento y se produjo una discusión con la mujer que cuidaba al animal.

Las autoridades buscan identificar formalmente al presunto responsable para ponerlo a disposición de la fiscalía.