La parroquia de La Plata "Nuestra Señora de la Victoria" sufrió el robo de la corona de imagen de la virgen Rosa Mística, ubicada a una importante altura, así que el trabajo del o los ladrones no fue fácil.

Está situada en 54 y 23 y desde el templo religioso, en un texto emitido por el padre Henry, a cargo de la parroquia lindera al Parque San Martín, dijo que la imagen "contiene a cientos y miles de personas durante la semana".

El cura lamentó que "una persona la ha despojado de su corona". La corona no era de oro como se dijo en un primer momento sino de otro metal y con un acabado de color dorado. "No sé quién eres, ni por qué lo has hecho, sólo te pido que la retornes", exclamó el sacerdote. "Somos testigos de su amor y cercanía a cada hijo que, con confianza, se acerca a ella. Te

invito a que confíes en ella", escribió.

“Trabajo? Salud? Comida? Medicinas? Ella es para nosotros pura providencia. Te bendigo y espero que le devuelvas a la Virgen, lo que sus hijos le ofrecieron. P. Henry”, finalizó el religioso.

Antecedente de otro robo a una iglesia

Durante el pasado mes de enero, en General Rodríguez, se robaron elementos para misa de una iglesia. El ladrón se llevó dos copones, dos candelabros y una cruz, todo de bronce.