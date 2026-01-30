Un episodio insólito pero preocupante generó indignación en La Plata, cuando un caballo suelto ingresó a una pileta de fibra recién instalada y la rompió, en una vivienda del barrio Los Cerezos 2, en la localidad platense de Los Hornos. El hecho quedó grabado en video y volvió a encender el reclamo vecinal por la presencia constante de animales sueltos en la zona.

Según relataron los frentistas, el animal habría escapado junto a otros ejemplares de un club de polo cercano. El episodio ocurrió sobre calle 161, entre 74 y 76, un sector donde —afirman— los caballos sueltos son una situación recurrente que mantiene en alerta permanente a las familias, especialmente a quienes están construyendo sus casas.

De acuerdo a lo publicado por Hechos y Derecho, los vecinos aseguran que los reclamos vienen desde hace tiempo, pero que hasta ahora no hubo cambios concretos. Los equinos ingresan a terrenos privados, generan riesgos para la seguridad y ya provocaron daños materiales, como en este caso.

Mailén, una de las damnificadas, expresó su bronca por lo ocurrido: “Queremos hacerlo visible para que tomen reconsideración y no entren más. Ya lo hablamos varias veces y no tuvimos solución. Imaginate gastar tanto dinero en una pileta nueva y que un caballo te la rompa”, relató.

Los habitantes de Los Cerezos 2 esperan que la difusión de las imágenes sirva para que se adopten medidas urgentes y se evite que estos animales sigan circulando sin control por el barrio, una problemática que se repite en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y que, advierten, puede terminar en consecuencias más graves.

