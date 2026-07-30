Un cuidador de un geriátrico de Mar del Plata fue aprehendido luego de quedar registrado por las cámaras de seguridad mientras maltrataba física y verbalmente a dos adultas mayores alojadas en la residencia, aunque recuperó la libertad horas después y continúa imputado en una causa por lesiones leves.

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Se trata de Nicolás Gastón Cichero, el trabajador del Hogar David que fue despedido luego de que la propia administración del establecimiento revisara las filmaciones y denunciara los episodios ante la Justicia.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, que ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, la intervención del Cuerpo Médico Forense, que deberá determinar el carácter de las lesiones y definir la posible calificación del hecho.

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Según informó el medio local 0223, una familiar de una de las víctimas se presentó en sede judicial y brindó testimonio ante los investigadores. Además, se dispusieron nuevas declaraciones de testigos, informes sobre el acusado y el análisis del resto de las imágenes captadas por las cámaras del geriátrico.

Los videos, que habían generado conmoción tras su difusión, muestran al cuidador en situaciones de extrema violencia. En una de las secuencias, se observa cómo intenta acostar de manera brusca a una residente mientras la insulta y amenaza: "¿Por qué no te morís?", "Morite de una vez por todas" y "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza", son algunas de las frases que se escuchan.

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🚨 Lo filmaron golpeando y maltratando a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata, fue aprehendido y ya está libre.



Las cámaras registraron agresiones físicas, insultos y amenazas: "¿Por qué no te morís?" y "Morite de una vez por todas".



Quedó imputado por lesiones leves.… pic.twitter.com/uQGy8kfAuI — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 30, 2026

En otro de los registros, mientras intenta alimentar a otra mujer, se observa cómo le exige que abra la boca y luego le golpea la boca con una cuchara de metal, provocándole un corte superficial en el labio.

Tras constatar las agresiones, la responsable del geriátrico radicó la denuncia en la comisaría primera y desvinculó al empleado.

El hombre fue finalmente aprehendido para notificarle la formación de la causa, aunque luego recuperó la libertad. La Justicia continúa investigando si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento y si hay más residentes afectadas.