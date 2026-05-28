Un episodio de vandalismo generó bronca e indignación en Mar del Tuyú luego de que desconocidos dañaran el tradicional mate gigante ubicado frente al mar y se llevaran la bombilla que formaba parte de la escultura.

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La obra, emplazada en calle 75 y Costanera junto al muelle de la localidad, es uno de los puntos más elegidos por turistas y vecinos para tomarse fotografías y se convirtió con el paso de los años en una de las postales más representativas del destino turístico.

El hecho fue denunciado por el artista Diego Artes, creador de la estructura realizada con materiales reciclados, quien expresó su preocupación por el deterioro de espacios públicos que forman parte de la identidad cultural y turística de la ciudad.

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La escultura había sido instalada como una propuesta artística y comunitaria para embellecer el sector costero y rápidamente se transformó en un atractivo habitual para quienes visitan Mar del Tuyú durante todo el año.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre los responsables del robo. Mientras tanto, vecinos y turistas esperan que la escultura pueda ser restaurada para recuperar una de las imágenes más características del frente marítimo de Mar del Tuyú.

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