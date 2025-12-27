Un video viral generó bronca en redes sociales. La cuenta Boludos en Amarok difundió las imágenes de un conductor que circulaba por la autopista Panamericana, a la altura de San Isidro, realizando maniobras peligrosas mientras se filmaba.

Según la publicación, el video fue subido originalmente por el usuario lucas.velascook_, acompañado por la frase “Volviendo el 24 tranqui”. Las imágenes despertaron fuertes críticas y pedidos de sanciones inmediatas a las autoridades.

Usuarios advirtieron el riesgo extremo de este tipo de conductas y reclamaron medidas para evitar que hechos así terminen en una tragedia.

