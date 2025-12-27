Indignación en Panamericana: el video del conductor de una Amarok que hizo maniobras temerarias y lo subió a redes
Grabaron a un conductor manejando de forma peligrosa a la altura de San Isidro. El video se viralizó y generó fuertes críticas y pedidos de sanciones.
Un video viral generó bronca en redes sociales. La cuenta Boludos en Amarok difundió las imágenes de un conductor que circulaba por la autopista Panamericana, a la altura de San Isidro, realizando maniobras peligrosas mientras se filmaba.
Según la publicación, el video fue subido originalmente por el usuario lucas.velascook_, acompañado por la frase “Volviendo el 24 tranqui”. Las imágenes despertaron fuertes críticas y pedidos de sanciones inmediatas a las autoridades.
Usuarios advirtieron el riesgo extremo de este tipo de conductas y reclamaron medidas para evitar que hechos así terminen en una tragedia.
