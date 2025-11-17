Apenas una semana después de su puesta en funcionamiento, la histórica Fuente de la Loba Romana, ubicada en la zona de El Cerrito, volvió a ser blanco de actos vandálicos. El municipio confirmó el hecho a través de sus redes sociales y detalló que la bomba de la estructura quedó fuera de servicio debido a los daños provocados.

Según informó el gobierno local, piedras arrojadas dentro de la fuente causaron roturas y filtraciones que afectaron tanto el sistema hidráulico como el eléctrico, obligando nuevamente a detener su funcionamiento. Cada mañana, personal de la Dirección de Servicios debe retirar piedras acumuladas y reparar reflectores dañados, tareas que demandan recursos y tiempo del área.

La fuente había sido recientemente recuperada luego de más de 40 años sin funcionar, en el marco del Programa de Recuperación Patrimonial, una iniciativa municipal que apunta a revalorizar espacios simbólicos y fortalecer el sentido de identidad local.

“Cuidar nuestra historia es también cuidar nuestra identidad y nuestros espacios comunes”, expresaron desde el municipio.

Las autoridades evaluarán medidas adicionales de protección mientras continúan los trabajos para restablecer el funcionamiento de la fuente.

