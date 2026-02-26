Indignante: Pareja sacó un pingüino del mar para tomarse fotografías en Monte Hermoso
El hecho fue registrado por otros turistas que estaban en el lugar. Las redes estallaron con las imágenes.
La pareja de turista retuvo en Monte Hermoso a un pingüino hasta extraerlo del mar y llevaron a la orilla. Mientras tanto, otras personas lo rodeaban en semicírculo, se sacaron fotografías, hasta que el animal pudo volver al agua gracias a la corriente de las olas.
Las dos personas nadaban en la costa de la localidad balnearia bonaerense, cuando encontraron al ejemplar que buscaba escapar de las mano del hombre, que lo llevó hasta la orilla.
En situaciones como ésta, se recomienda no molestar a los animales, no mojarlos, no darles de comer y no intentar llevarlos al mar.
No es la primera vez que en la actual temporada de verano aparece un pingüino en la costa montehermoseña. Al respecto, desde el Museo de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino”, indicaron que se trata de aves migratorias que “en esta época se movilizan hacia Brasil”, razón por la cual comienzan a ser vistas en las playas argentinas, según informó BH Info.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión