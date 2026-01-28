Delincuentes ingresaron al predio del CRI Catella, ubicado en el cruce de las calles 529 y 127, provocando serios daños en las instalaciones y llevándose elementos vitales para el funcionamiento del club.

Más allá del valor económico, el daño impacta en la actividad de los chicos que asisten al club. Se llevaron pelotas de fútbol y diversas herramientas utilizadas para el mantenimiento del predio.

Para ingresar, rompieron ventanas y aberturas, dejando un escenario de desorden que obligó a suspender las actividades previstas.

"Ahora hay que volver a empezar", publicaron en sus redes sociales, aunque aclararon con determinación: "Vamos a seguir trabajando para volver a tener todo de nuevo".

Frente al robo ocurrido durante el sábado por la noche, la institución no solo recibió el apoyo de su comunidad, sino que lanzó un pedido concreto para evitar que los delincuentes saquen provecho de lo robado. El padre de uno de los jugadores se presentó espontáneamente para reparar las ventanas dañadas, permitiendo cerrar el lugar nuevamente.

El CRI Catella solicitó a las ligas y entidades de la región que no compren elementos de dudosa procedencia. "Si les ofrecen pelotas y herramientas, ya saben. ¡Con los chicos no!", remarcaron.