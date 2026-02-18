El pintoresco paraje de Indio Rico, declarado Pueblo Turístico bonaerense, se prepara para vivir una de las celebraciones gastronómicas más convocantes del sudoeste provincial, la 5ª Fiesta Provincial del Cordero al Disco.

La fiesta tendrá lugar el sábado 21 de febrero, desde las 17.00, en el predio de la Estación de Ferrocarril de Indio Rico, un espacio amplio que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a un gran patio gastronómico y cultural.

Organizada por la Municipalidad de Coronel Pringles junto a nueve instituciones locales, que estarán a cargo de la propuesta culinaria, la celebración ofrecerá distintas variedades de cordero al disco como plato estrella. También habrá sándwiches de cordero, empanadas, lomitos, panchos y hamburguesas, además de opciones sin TACC para personas celíacas.

En el escenario principal se presentarán peñas locales, el artista indiorricense Juan Cruz Urban, Los Cautivos y Los Carrizos. El gran cierre musical estará a cargo de la banda bahiense Kaiser Carabela, seguida por un DJ que animará la noche.

La delegada municipal, Laura Plaza, destacó que se trata de “un evento importante para la localidad, en el que trabajan en conjunto las instituciones y el municipio para recibir a todos, darnos a conocer y compartir nuestro amplio patio gastronómico”. Por su parte, la directora de Turismo pringlense, Marianela Strazzere, subrayó que la organización comienza varios meses antes y que el objetivo es que la fiesta continúe creciendo, sumando cada año nuevas instituciones y mayor promoción regional.

Una fiesta con historia

La primera edición se realizó en 2017, impulsada por el área de Turismo municipal con la idea de combinar un evento gastronómico atractivo para visitantes con una oportunidad de recaudación para las entidades locales. En sus comienzos se denominó Fiesta Aniversario, en alusión al cumpleaños del pueblo (19 de febrero), pero tras la declaración de Indio Rico como Pueblo Turístico pasó a adoptar el nombre actual, consolidando al cordero al disco como su emblema culinario.

Con apenas mil habitantes, Indio Rico apuesta a esta celebración como una vidriera para mostrar su patrimonio cultural y natural. Desde la organización recomendaron llevar reposeras y mesitas para mayor comodidad, más allá de los bancos disponibles en el predio.

📌 Datos claves

Evento: 5ª Fiesta Provincial del Cordero al Disco

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: Desde las 17:00

Lugar: Predio de la Estación de Ferrocarril de Indio Rico

Propuesta: Cordero al disco, patio gastronómico, feria de artesanos, peñas y shows musicales

Artistas destacados: Kaiser Carabela, Los Carrizos y Los Cautivos

Entradas: Anticipadas hasta el 13 de febrero, promoción 2 por $10.000

Menores de 12 años: Ingreso gratuito

Organiza: Municipalidad de Coronel Pringles

Más información:

Instagram: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/

Facebook: www.facebook.com/coronelpringlesturismo

Teléfonos: (2983) 555526 / 576747 / 576752