La fabricante de neumáticos Pirelli dispuso una nueva paralización de actividades en su planta del partido de Merlo, una medida que afecta a cerca de 650 trabajadores. La empresa implementará suspensiones con goce de haberes entre el 15 y el 21 de junio.

Ads

Además, a partir de julio dejará de trabajar durante los fines de semana, una decisión que impactará directamente en los salarios del personal, ya que esas jornadas se abonaban con un adicional del 100%.

Según estimaciones de los trabajadores, la eliminación de esas horas extras provocará una reducción cercana al 27% de los ingresos.

Ads

La situación se suma a un proceso de ajuste que la compañía atraviesa desde 2023. De acuerdo con datos difundidos por los empleados, en ese período se produjeron más de 700 desvinculaciones y la producción cayó drásticamente: de unos 18 mil neumáticos diarios a poco más de 4 mil.

Desde la empresa vinculan la medida con la situación que atraviesa la industria automotriz. En particular, señalan que la planta de Stellantis en El Palomar mantiene interrumpida durante varias semanas la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008 debido a la baja demanda en el mercado interno y la caída de las exportaciones hacia Brasil.

Ads

Puede interesarte

El escenario refleja las dificultades que enfrenta el sector manufacturero, afectado por la retracción del consumo y la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional. Según denunciaron, Pirelli comenzó a incorporar neumáticos importados desde China en detrimento de la producción local.

"Hoy es esta imposición de cambio de sistema, pero ya venimos de situaciones similares que afectaron a otros compañeros, además de seguir con suspensiones arbitrarias, despidos directos, arreglos extorsivos y abusos de autoridad de todos los jerárquicos y del servicio médico", expresaron los empleados a través de un comunicado.