En distintos municipios del Conurbano bonaerense comenzó a repetirse una postal inesperada: adultos mayores que protagonizan robos en comercios de cercanía. La aparición de estos “abuelochorros” —como los bautizaron los propios vecinos— encendió la preocupación de comerciantes, que advierten que la modalidad ya no es un caso aislado, sino un fenómeno que empieza a tomar forma.

Según informó el portal SMnoticias, en las últimas semanas se registraron episodios en José León Suárez, en José C. Paz, en el centro de San Martín y en Caseros (Tres de Febrero), todos captados por cámaras de seguridad. En los videos puede verse a hombres mayores que ingresan con paso lento, simulan estar armados o aprovechan un descuido para llevarse teléfonos, tablets u otros artículos electrónicos.

El caso más reciente ocurrió en José León Suárez, donde un jubilado entró a un local de telefonía, amenazó a la empleada llevando la mano a la cintura como si fuera a sacar un arma y terminó escapando con un celular y una tablet. La trabajadora intentó frenarlo con un spray de gas pimienta, pero el hombre logró huir.

Los comerciantes de la zona aseguran que la situación se volvió “sorprendente y preocupante”. Algunos explican que cuidar el ingreso es cada vez más difícil porque, en apariencia, estos ladrones no representan una amenaza evidente. “No te imaginás que un abuelo va a robarte”, repiten quienes atienden detrás del mostrador.

Lo cierto es que la inseguridad vuelve a colarse en el día a día del Conurbano, esta vez con una arista inesperada que suma preocupación entre vecinos y comerciantes que sienten que, en la Provincia, los delitos ya no tienen edad.

