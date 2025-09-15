La suba de los precios tomó por sorpresa a los conductores de Junín: el litro de nafta súper se comercializa cerca de los $1.500, mientras que la nafta Premium ya supera los $1.700 en distintas estaciones de la ciudad.

Fuentes del sector y estacioneros locales aseguraron que entre julio y agosto se registraron al menos tres aumentos generalizados y que, con el último ajuste, el acumulado de las últimas seis semanas ronda un 5–6% según estimaciones del mercado.

Desde el sector comercial explican que el último impulso vino de una reciente suba del 4% en los precios de los biocombustibles (bioetanol y biodiesel), un insumo que se mezcla obligatoriamente con los combustibles fósiles y que repercute directamente en las pizarras. Esa decisión oficial, según especialistas, comenzó a trasladarse a las góndolas en estaciones de todo el país y se combinó con ajustes propios de las petroleras.

A la incertidumbre por las variaciones se suma un cambio regulatorio: el gobierno derogó en junio la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar en tiempo real los cambios de precios a un sistema centralizado. Esa medida, sostienen estacioneros y consumidores, redujo la transparencia del mercado y facilitó que las subas se difundieran sin avisos previos.

