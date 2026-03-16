La influencer de Bahía Blanca Virginia 'Vicky' Ramos, imputada en una causa federal por la presunta comercialización de suplementos dietarios adulterados, rompió el silencio y aseguró que fue engañada por los proveedores de los productos que promocionaba en redes sociales.

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En una entrevista con el programa Bahía Hoy de La Brújula 24, la joven defendió su accionar y sostuvo que desconocía que los suplementos que vendía podían ser ilegales o perjudiciales para la salud.

“Las respuestas ya están en la justicia. Mis teléfonos están en la justicia, donde están todas las pruebas. Yo no soy ni una criminal ni una falsificadora ni una mala leche”, afirmó en diálogo con el periodista Germán Sasso.

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Durante la entrevista, Ramos explicó que incluso había consumido personalmente los productos antes de comenzar a comercializarlos. “Yo consumí esos quemadores durante casi un año. Acá en Bahía Blanca hay muchas chicas que comercializan el mismo quemador con el mismo packaging”, señaló.

“Pequé de ignorancia”

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La influencer sostuvo que comenzó a revender los suplementos luego de ver publicaciones de otras personas que ofrecían productos similares en redes sociales. Según explicó, adquiría los comprimidos a distribuidores que operaban desde Buenos Aires.

“Yo pequé de ignorancia total como muchas de las revendedoras. Somos todas víctimas”, afirmó. En ese sentido, aseguró que desconocía que el sello del organismo regulador que aparecía en algunos envases era falso. “No sabía ni lo que es ANMAT”, dijo en referencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Ramos también remarcó que entregó voluntariamente sus teléfonos celulares y contraseñas a la Justicia para facilitar la investigación. “Mis teléfonos hablan por sí solos. Ahí están los nombres de los proveedores y las transferencias”, expresó.

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La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Bahía Blanca y apunta a determinar las responsabilidades en la cadena de comercialización de un suplemento dietario denominado “Quemador Natural Viking's, Natural Gym Receta”.

Según la investigación, el producto era promocionado en redes sociales como un supuesto “quemador de grasa” que prometía ayudar a bajar de peso y mejorar la apariencia física. Las publicaciones incluían imágenes del producto, testimonios y mensajes que destacaban presuntos beneficios para la salud.

Para reforzar la apariencia de legitimidad, en el material promocional se utilizaba un sello falsificado de la ANMAT, organismo encargado de regular medicamentos, alimentos y suplementos dietarios en el país.

Sin embargo, los análisis técnicos realizados posteriormente determinaron que los comprimidos contenían sustancias potencialmente peligrosas para la salud y que se comercializaban sin advertencias sobre los riesgos asociados a su consumo.

En ese contexto, la fiscalía imputó a Ramos por la presunta comercialización de un suplemento adulterado ofrecido al público a través de redes sociales bajo una presentación que buscaba aparentar legalidad. En la causa también se analiza la situación de su hermana, Valeria Ramos.

Mientras avanza la investigación judicial, la influencer aseguró que dejará de vender estos productos y pidió a sus seguidores que no los consuman. “No lo consuman. Yo fui engañada”, concluyó.