La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas publicó su Informe Anual 2025 , un documento que sistematiza las denuncias por averiguación de paradero y el trabajo de identificación en hospitales públicos del territorio bonaerense.

Estadísticas clave del período

Denuncias totales : Se procesaron 4.895 casos de personas adultas desaparecidas durante 2025.



: Se procesaron de personas adultas desaparecidas durante 2025. Hallazgos con vida : El 71,32% de las personas fueron localizadas sin lesiones.



: El de las personas fueron localizadas sin lesiones. Casos fatales : El 2,57% de los operativos finalizaron con el hallazgo de la persona fallecida.



: El de los operativos finalizaron con el hallazgo de la persona fallecida. Identificación NN: Se trabajó sobre 270 protocolos de pacientes ingresados sin identidad en hospitales; el 90% de estos casos fueron resueltos.

Las causas del extravío

El informe destaca que la problemática de la Salud Mental y la Discapacidad es el principal motor de las denuncias, representando el 53,46% del total. Esta categoría incluye crisis emocionales, desorientación y, especialmente, episodios derivados del consumo problemático de sustancias.

En segundo orden se ubica la desaparición por propia voluntad con un 17,49%, referida a personas que deciden alejarse de su entorno socioafectivo sin mediar delito.

Casos críticos y femicidios

Aunque la categoría de víctima de ilícito representa solo el 1,72% de las denuncias, el informe advierte sobre su gravedad. Durante 2025, tres femicidios ocurridos en la Provincia se iniciaron bajo la carátula de averiguación de paradero antes de confirmarse el crimen.

Finalmente, el organismo destacó el cierre de "casos fríos", logrando identificar a personas que permanecían desaparecidas desde hacía más de tres años

