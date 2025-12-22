Según informaron desde la cartera que conduce Martín Marinucci, los procedimientos se concentraron principalmente en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se detectaron alcoholemias positivas que alcanzaron hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Durante uno de los controles realizados en la madrugada del sábado, un conductor que registró 1,21 g/l de alcohol en sangre intentó justificar el resultado alegando haber ingerido vinagre, una explicación que fue rápidamente descartada por los equipos técnicos intervinientes.

Días atrás, tras participar del lanzamiento del Operativo Sol junto al gobernador Axel Kicillof, Marinucci había anticipado un fuerte despliegue territorial con mayor presencia de personal, equipamiento y tecnología para reforzar tanto la prevención vial como la asistencia ante siniestros. “Es un operativo dinámico, con más herramientas tecnológicas y más vehículos para brindar asistencia ante cualquier hecho de tránsito”, destacó el ministro.

En ese sentido, el titular de Transporte recordó la plena vigencia de la Ley de Alcohol Cero al Volante y las campañas de concientización “Siempre Casco” y “Un Click que Salva”, orientadas al uso del casco y del cinturón de seguridad. “Vamos a tener personal de fiscalización en las rutas para cuidar la vida de cada bonaerense y garantizar viajes seguros durante todo el verano”, afirmó.

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que los controles continuarán de manera sostenida a lo largo de toda la temporada estival, con especial énfasis en el alcohol al volante, el uso del celular y la falta de cinturón de seguridad.

