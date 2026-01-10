El Municipio de Bahía Blanca inició un sumario administrativo para investigar la presunta utilización indebida de un vehículo oficial por parte de dos empleados municipales, quienes habrían usado un automóvil del Instituto Cultural para viajar de manera particular a Pehuen Co durante los festejos de Año Nuevo.

Según trascendió, los trabajadores retiraron el vehículo con el argumento de realizar una actividad oficial durante la tarde. Sin embargo, ese mismo automóvil habría sido utilizado en la noche del 31 de diciembre para trasladarse hasta la localidad balnearia, donde los empleados pasaron el inicio del 2026.

De acuerdo con la información recabada, en el viaje participó además una tercera persona ajena al ámbito municipal, lo que agrava la situación bajo investigación. El vehículo oficial habría permanecido al menos dos días en Pehuen Co antes de ser devuelto a su lugar de origen.

Hasta el momento no se dieron a conocer las identidades de los empleados involucrados ni los detalles sobre cómo se detectó la presunta irregularidad. Desde el Ejecutivo municipal confirmaron, no obstante, que ya se puso en marcha un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

El procedimiento interno tendrá como objetivo esclarecer los hechos, analizar el incumplimiento de las normas vigentes sobre el uso de bienes públicos y definir las eventuales sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, una vez concluida la investigación.

