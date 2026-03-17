A través del programa “Brown en Malvinas”, el Municipio local comunicó que se encuentra abierta la inscripción para participar de los viajes a las Islas Malvinas destinados a veteranos de guerra que residan en el distrito.

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La inscripción podrá realizarse en la sede del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino” (Colombres 1710) o en la oficina de la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en la Casa Municipal de la Cultura (Esteban Adrogué 1224), ambos en Adrogué. También está disponible la inscripción por WhatsApp al 11-2289-1690.

Los requisitos son: Tener domicilio en Almirante Brown, no haber viajado a Malvinas después de 1982 y contar con pasaporte actualizado.

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“En el marco del firme compromiso con la gesta de Malvinas, desde el Municipio de Almirante Brown seguimos no solo reafirmando la soberanía nacional, sino también rindiendo homenaje a nuestros héroes, posibilitando que los excombatientes del distrito puedan volver a las islas”, dijo Mariano Cascallares.

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