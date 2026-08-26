El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Necochea, Jorge Martínez, se refirió al escenario de inseguridad que atraviesa el distrito y reclamó mayor presencia policial, al tiempo que destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, las fuerzas de seguridad y el Centro Operativo de Monitoreo.

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Durante una entrevista con el programa “Punto de vista”, de Ecos Radio, el funcionario también habló sobre la reiterancia delictiva, la participación de menores en hechos de inseguridad y la llegada de personas vinculadas a delitos desde otras localidades, especialmente desde Mar del Plata.

Martínez explicó que el encuentro mantenido recientemente con integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante tuvo como objetivo compartir información y evaluar las distintas estrategias de prevención que se llevan adelante en el distrito.

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“La idea es juntarnos mes por medio para ponernos al tanto de todo el trabajo que se viene haciendo en conjunto con la Policía y el municipio en cuanto a materia de prevención de delitos”.

Preocupación por delincuentes de otras ciudades

El funcionario reconoció que la problemática de seguridad presenta distintas modalidades y que algunas investigaciones permitieron detectar vínculos entre delincuentes locales y personas provenientes de otras ciudades.

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“Es un tema muy complejo que día a día va con distintas modalidades, no solo lo local, sino también bandas que vienen por ahí de localidades vecinas como Mar del Plata”, sostuvo.

En ese contexto, Martínez resaltó el papel de las cámaras de seguridad y la colaboración de los vecinos para detectar situaciones sospechosas.

Como ejemplo, relató el caso de un comerciante de Quequén que observó mediante sus cámaras a una persona que recorría vehículos y prestaba atención a distintos elementos de su establecimiento. Tras alertar a las autoridades, se inició un seguimiento que permitió posteriormente interceptar el vehículo.

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“Hay que tener mucho cuidado, por eso les digo a los vecinos que miren las cámaras. Muchos tienen cámaras y, si ven alguna actitud sospechosa, se comuniquen con nosotros”, señaló.

Según explicó, el Municipio cuenta con tecnología para realizar seguimientos mediante lectores de patentes y trabaja de manera coordinada con la Policía.

Consultado por los reclamos de los vecinos para incrementar la presencia de efectivos en las calles, Martínez fue contundente.

“Nos falta personal policial. A nosotros nos gustaría, a ellos también, a todos tener más presencia policial”, afirmó.

El secretario de Gobierno explicó que una de las dificultades está vinculada con el destino de los nuevos efectivos que egresan de las escuelas de Policía.

“En la mayoría de los efectivos que salen de las escuelas de Policía son destinados al Gran Buenos Aires, que es donde está la gran problemática de seguridad”, indicó.

De todos modos, destacó como una fortaleza para Necochea contar con autoridades policiales locales con las que existe un contacto permanente.

“Todos los días dialogo y eso nos permite en el día a día poder trabajar y planificar lo que es el tema de la seguridad”, sostuvo.

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación de personas con antecedentes que vuelven a quedar involucradas en hechos delictivos.

Martínez aclaró que no pretende cuestionar las decisiones adoptadas por la Justicia, aunque consideró necesario profundizar el análisis sobre la reiterancia y la reincidencia.

“Yo no voy a cuestionar las decisiones porque todas tienen dentro del régimen de legalidad que tiene una sentencia, un fallo o una decisión del juez”, manifestó.

Sin embargo, planteó la necesidad de revisar el abordaje de estos casos debido a la repetición de determinadas conductas.

Fue en ese momento cuando lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Estoy empezando a dar apellidos porque estoy bastante cansado”.

Menores y responsabilidad compartida

Martínez también puso el foco en la participación de jóvenes y menores en determinados episodios y en las dificultades que enfrentan algunas familias para contener estas situaciones.

Para el funcionario, la problemática requiere una intervención que exceda a un solo organismo y que involucre a distintos sectores del Estado.

“Todos tenemos una cuota de responsabilidad”, afirmó, al mencionar al Municipio, la Policía, el Poder Judicial y el ámbito legislativo.

En ese sentido, sostuvo que la prevención de la inseguridad requiere coordinación y acciones anticipadas para evitar que determinados problemas terminen profundizándose.

Preparan el operativo para la temporada

Por otra parte, Martínez señaló que el Municipio ya comenzó a trabajar en cuestiones vinculadas con la próxima temporada y los eventos masivos que se desarrollarán en la ciudad.

Entre las acciones mencionó reuniones con representantes de bares y establecimientos nocturnos para establecer criterios relacionados con horarios y funcionamiento.

“Ya empezamos un poco a trabajar lo que es la temporada y, viendo lo que pasa durante el invierno, no queremos que esto se magnifique”, expresó.

También pidió que los organizadores de encuentros multitudinarios se comuniquen previamente con las autoridades municipales para coordinar los operativos de prevención.

“Nosotros nos encargamos ya de hacer toda una organización con la Policía para hacer que ese evento sea lo más seguro posible”, explicó.

Finalmente, el secretario de Gobierno insistió en la necesidad de actuar de manera preventiva y advirtió sobre los riesgos de dejar que determinadas situaciones se profundicen.

“Hay mucho por hacer, pero vemos que se nos viene la avalancha y no hay que tratar esto que se haga una bola de nieve porque si no después va a ser muy difícil revertir”, concluyó.