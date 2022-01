Olga, una jubilada de 71 años, sufrió un brutal asalto durante las primeras horas de este domingo. Un grupo de tres delincuentes ingresó a su casa de Villa Maipú, en el partido de San Martín, la golpeó con dureza y le robó el poco dinero que tenía.

Según la mujer, eran “tres hombres, dos mocosos de entre 13 y 15 años y un hombre de 40". "Que me vea el mundo entero cómo estoy, así me dejaron. El hombre grande me pegó con el arma, y me arrastró por los pelos el chiquito", manifestó.

La jubilada, que vive sola en la casa donde crió a sus dos hijas y que habita desde hace 58 años, terminó con su rostro desfigurado. En declaraciones televisivas denunció que la "policía brilla por su ausencia" porque "nunca pasa un patrullero".

Por último, Olga señaló: "Tengo mucho miedo, es posible que venda mi casa y me vaya". "Esto pasa solamente en San Martín, a los jubilados, todos los días. ¿Dónde está el ministro?”, preguntó indignada por Sergio Berni, concluyó la mujer en diálogo con TN.