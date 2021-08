Un verdadero escándalo salpica a todo el arco político en el municipio bonaerense de Arrecifes. Es que en las últimas horas, el Concejo Deliberante local aprobó la adhesión a un proyecto provincial para fomentar autos eléctricos. La novedad no llamaría la atención si la iniciativa hubiese sido impulsada por la Legislatura bonarense. Lo insólito del caso es que se trata de un proyecto de la provincia de Santa Fe.

Entre los 14 artículos que componen la ordenanza, se menciona la "adhesión del municipio de Arrecifes a la Ley Provincial Nro 13.781, de fomento de la industria de vehículos eléctricos y tecnológicas de energías alternativas para la movilidad urbana y periurbana". También se crea un programa de promoción de la electro movilidad y energía renovables "con el objetivo de promover la movilidad sostenible".

Lo más curioso es que la adhesión al proyecto fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. El trámite legislativo incluyó el ingreso del proyecto, su paso por comisión interna en donde hay un representante por cada bloque, posteriormente fue elevado al recinto y finalmente fue aprobado por unanimidad por los 14 concejales. En todo ese camino, nadie se dio cuenta que el proyecto era de la Provincia de Santa Fe.

En las redes, las críticas de los vecinos no tardaron en llegar. "Aprueban algo sin leerlo, solo están ahí para cobrar la dieta", opinó Roberto Lloverá. "Nadie lee nada, están a full con el copy and paste", agregó Mariela Acosta. "Apenas nos podemos comprar una moto en este pueblo de mierda con la miseria que hay y promulgan una ley de vehículos híbridos de otra provincia. Tengan dignidad y váyanse todos", disparó Carlos Colombo.

Otro que salió a cuestionar fuertemente el accionar del Concejo Deliberante fue el precandidato a concejal Sebastián Reigosa, tres veces concejal por el Partido Socialista y que ahora encabeza la lista de ediles en la boleta de Florencio Randazzo. "¿Arrecifes en Provincia de Santa Fe? Nos están tomando el pelo, no leen, no saben lo que están votando. Me avergûenza ser parte de esta clase política", disparó el dirigente.

En diálogo con LaNoticia1.com, Reigosa sostuvo que los concejales "no se preocupan por entender qué están votando" y aseguró que "se superan día a día con sus papelones y burradas": En un distrito de la Provincia de Buenos Aires adhirieron a una ley de una Provincia cuya jurisdicción no tiene nada que ver con nosotros. Además se trata de un proyecto que no es muy practicable porque en Arrecifes difícilmente haya autos eléctricos".

"A mi me da la sensación que cuando llega una sesión, los concejales recién ahí se avivan que tienen que presentar algún proyecto como para no quedar mal y apareció esto que nadie lo leyó y lo que es peor, fue aprobado por unanimidad. Bueno, acá están las consecuencias del desinterés por lo que están haciendo. Después se preguntan por qué la gente está harta de los políticos. Son por cosas como estas", expresó Reigosa.

El precandidato a concejal ahora busca que el jefe comunal Javier Olaeta haga una derogación total o parcial de la ordenanza para que el proyecto, presentado inicialmente por Juntos por el Cambio, vuelva a ser tratado en el recinto. "Le pido por favor al Intendente que no promulgue esta ordenanza y que la envíe nuevamente al Concejo para revisar la burrada y readecuar esto a la realidad de nuestro municipio", concluyó.