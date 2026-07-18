Un insólito episodio ocurrido en Florencio Varela se volvió viral en las últimas horas luego de que una cámara de seguridad registrara a un hombre que descendió de su vehículo para utilizar un inodoro abandonado que se encontraba en una esquina.

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Según difundió el medio local By Noticias, el hecho ocurrió en el barrio San Nicolás (Mayol). En las imágenes se observa cómo el conductor, que viajaba junto a varios acompañantes en un Fiat Uno, detiene la marcha, baja del vehículo y aprovecha la presencia del sanitario descartado para hacer sus necesidades.

Tras unos instantes, el hombre vuelve a subir al automóvil y continúa el recorrido. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones.

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El video generó una catarata de comentarios en Facebook. Muchos usuarios reaccionaron con humor con frases como "Esto pasa solo en Varela", "Más varelense no se consigue", "Cuando el culo llama hace caso" y "La vida le puso un inodoro en su camino". Otros destacaron que "cagó en el inodoro, no en la calle", mientras que algunos calificaron la escena de "asquerosa" o "repugnante".

Más allá de las distintas opiniones, el insólito video se convirtió en uno de los contenidos más comentados del día en las redes sociales por lo inusual de la situación y porque toda la secuencia quedó registrada de principio a fin por una cámara de seguridad.

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