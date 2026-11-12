Una particular escena sorprendió a un vecino de Necochea durante la madrugada de este jueves, cuando descubrió que un elefante marino se había instalado junto a la ventana de su vivienda, ubicada en el sector de Paseo La Ribera.

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El protagonista del episodio fue Matías Issín, quien alrededor de las 5.30 comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes del exterior. En un primer momento, pensó que se trataba de su perro, un rottweiler de apenas 11 meses.

“Pensé que era mi perro, cachorro, el que estaba haciendo ruido”, contó el hombre al medio elecos.com.ar.

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Sin embargo, cuando se levantó para comprobar qué sucedía, encontró a su mascota durmiendo tranquilamente. Al girar para regresar a la habitación, se encontró con una imagen que difícilmente olvidará: un elefante marino descansaba junto a su automóvil, prácticamente pegado a la ventana que da a la calle.

El animal también reaccionó al advertir la presencia del vecino y se acercó hasta la abertura, donde permaneció durante un rato.

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Las cámaras registraron cómo llegó hasta la vivienda

La propiedad cuenta con un sistema de vigilancia que permitió reconstruir el recorrido del visitante. Según las imágenes, el ejemplar arribó cerca de las 5.15, avanzó por Paseo de la Ribera, dobló en calle 15 y continuó hasta llegar frente a la casa de Issín.

Ante el inesperado hallazgo, el vecino se comunicó con Defensa Civil y Guardaparques para solicitar asistencia. Los equipos llegaron aproximadamente 20 minutos después y comenzaron a coordinar las tareas para resguardar al animal.

Trabajan para devolverlo a su hábitat

El operativo contempla acompañar al elefante marino hasta la playa de la Sociedad Española y facilitar su regreso al río.

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La presencia del ejemplar en una zona residencial generó una situación tan llamativa como poco habitual, que convirtió una madrugada tranquila en una experiencia inolvidable para el vecino de Paseo La Ribera.

La intervención de los equipos especializados busca garantizar que el animal pueda regresar a su entorno natural de manera segura.