Teresa Barboza de González, alias “La Paraguaya”, de 61 años, fue allanada y detenida por la Policía Bonaerense en su casa del barrio Don José, partido de Florencio Varela, por presunta venta de drogas al menudeo.

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En el domicilio encontraron casi un kilo de marihuana. Pero la sorpresa en el operativo se llevaron cuando también rescataron a un cachorro de lobo blanco encadenado a un caño de PVC que convivía con la acusada de 61 años.

Por orden de la UFI N°20 de Quilmes, la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la fuerza provincial ingresó a la vivienda de Barboza tras un mes de investigación sobre un presunto kiosco de drogas.

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En el domicilio los efectivos pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos secuestraron una balanza de precisión y 929 gramos de marihuana mientras que un hombre de 39 años fue aprehendido junto a la principal sospechosa.

Las autoridades analizaron al ejemplar y confirmaron que no se trataba de un perro doméstico sino de una hembra de la especie canis lupus de apenas tres meses. Al comprobar que este animal no pertenece a la fauna nativa de Argentina se iniciaron actuaciones legales por una presunta violación a la Ley 22.421 de protección de fauna silvestre.

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A pesar del historial delictivo que se le atribuye en el barrio, las autoridades confirmaron que el nombre de la acusada no registra condenas previas en el fuero federal durante la última década.

Mientras tanto, las autoridades definen qué hacer con la cachorra de lobo blanco. Los organismos competentes analizan dónde alojar al animal para garantizar su bienestar tras haber sido rescatado del patio donde permanecía encadenado.