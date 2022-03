El extraño suceso ocurrió sobre la ruta 11, cerca de Punta Indio El encargado de un campo se encontró con un elefante marino a 2000 metros de la costa atlántica y tuvieron que acudir a los guardaparques ya que no sabían qué hacer.

“Hemos visto ballenas y delfines muertos, que llegaban por efecto de la marea. Pero la aguada está a unos 2000 metros de la costa, la única forma que pudo haber llegado hasta allí es por el canal aliviador”, dijo el encargado, Arturo Galarza, según el medio el fundador.

Como no sabían qué hacer llamaron a los guardaparques que les indicaron por teléfono que “no lo toquen, no le griten, no lo asusten, ni lo alimenten y que solo agarren dos maderas y que las golpeen entre sí, con golpes secos, para que de a poco encare en dirección al río”.

El elefante marino comenzó a moverse pero en un momento se detuvo: “Simulaba estar cansado. Se revolcaba en el barro que había en un charco, para sacarse la enorme cantidad de mosquitos que había y se plantó”.

Por lo tanto, llamaron nuevamente a los guardaparques para que lo vengan a buscar pero al regresar el elefante marino ya no estaba. Lo encontraron al otro día donde va la bebida para las vacas.

Finalmente, los guardaparques lo devolvieron a las platas de San Clemente. “Según me dijeron, era un pichón de ocho meses que aún se amamanta, que puede mantenerse varios días sin alimentarse, por las reservas de grasa que tiene su cuerpo y que se habría perdido de la manada”, explicaron.