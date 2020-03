Gonzalo Lozada y Rodolfo Díaz se casaron este miércoles y tuvieron dos testigos muy especiales: Moro (6) y Olivia (2), sus dos perros. Si bien estuvieron presentes amigos y familiares, la presencia de los dos bulldog franceses en el registro civil llenó de emoción a los protagonistas, quienes los consideran "dos hijos".

"Le preguntamos al juez si podíamos tener a los perros como testigos y realmente fue el mejor regalo que tuvimos, porque estamos con ellos las 24 horas del día: dormimos, trabajamos; están en los momentos buenos y en los malos. Es un momento muy importante y por qué no compartirlo con ellos", señaló el flamante matrimonio.

En declaraciones al medio local 0223, admitieron que el look de los canes –moños azul y fucsia- fue un tema de debate en los días previos al casamiento. "No sabíamos qué ponerle, porque muchos les ponen tutú pero me parecía muy exagerado" dijo entre risas Gonzalo, quien aseguró estar viviendo "un día súper especial".

Los novios –uno, empleado administrativo; el otro, peluquero- dieron el "sí" porque consideraron que "el paso siguiente" que debían dar. Según lo que contaron a la prensa marplatense, Gonzalo y Rodolfo se conocieron hace tres años atrás mientras practicaban stan up en Varese y unos meses más tarde se pusieron en pareja.