La inseguridad no da tregua en el Conurbano bonaerense y en algunos municipios ya toma ribetes insólitos. Así fue el violento episodio que le tocó protagonizar a Claudia Alvarez, una vecina de Berazategui que conto su infortunado día en sus redes y se hizo viral con más 600 compartidos

"El primer hecho se produjo cerca de las 7.00 de la mañana cuando antes de entrar a su trabajo sobre la calle 144 y 5, una moto tipo twister color gris la sorprendió. "Era uno solo", contó la mujer, quein rpecisó que se apropió de su documento, tarjetas y el celular, entre otro elementos.

Luego del violento episodio, la mujer regresó a su casa, buscó otro bolso, ropa de trabajo nueva y algo de dinero para dirigirse a la comisaría primera de Berazategui y radicar la denuncia. Pero al salir a la calle nuevamente, Claudia otra vez fue víctima de la delincuencia en su distrito.

"En el camino me interceptan dos tipos en un 405 gris oscuro vidrios polarizados. La patente solo me quedó grabado el numero 536, las letras no recuerdo. El que me apuntó estaba nervioso, me gritaba que le diera la cartera. Este segundo robo fue en calle 10 y Lisandro de la Torre", relató.