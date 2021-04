Por razones que no están del todo claras, el sitio web de Google en la Argentina se cayó durante esta noche de miércoles y en el registro oficial de sitios web del país figuraba el nombre de un joven argentino, oriundo de Berazategui, que afirmó haberlo comprado al encontrarlo disponible.

De este modo, la empresa de Internet más poderosas del mundo quedó al ridículo en su versión local al perder su dominio: www.google.com.ar, que en estos momento se encuentra sin funcionar, a raíz de que Google -técnicamente- ya no es propietaria de su URL.



El valor de un dominio en Argentina.



Google.com.ar a nombre de Nicolás Kuroña.

Ya entrada la madrugada del jueves, Google recuperó su dominio y volvió a estar online. No obstante, esta situación no evitó que estallaran las redes, desde donde explotaron las burlas y memes.

No puedo creer que estaba puteando porque no me funcaba Google y es porque un ARGENTINO lo registró a su nombre al instante que les venció el dominio, somos indestructibles. pic.twitter.com/Xm134826SL

