Insólito: Comienzan a bautizar pozos y baches en rutas nacionales con nombres de dirigentes libertarios
Ante la ausencia total de obras, desde las localidades empezaron a señalizar pozos en las trazas nacionales con nombres de funcionarios. Así lo mostró el ex Diputado Eduardo Toniolli.
“Andando por Santa Fe nos encontramos con las huellas de las políticas de ajuste y entrega de Milei. En nuestra última recorrida por el Norte, anduvimos por las rutas nacionales 11 y 34, abandonadas a su suerte por el gobierno nacional”, expresó el ex legislador Eduardo Toniolli en redes sociales.
Y agregó una foto y videos donde se aprecia el pésimo estado de las trazas -un problemas que se vive en todo el país- y el trabajo de los intendentes para tratar de ayudar a los automovilistas y a la vez señalizar a los responsables.
De esta manera, crecen las pintadas amarillas sobre rutas nacionales con nombres de dirigentes libertarios.
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