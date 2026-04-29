“Andando por Santa Fe nos encontramos con las huellas de las políticas de ajuste y entrega de Milei. En nuestra última recorrida por el Norte, anduvimos por las rutas nacionales 11 y 34, abandonadas a su suerte por el gobierno nacional”, expresó el ex legislador Eduardo Toniolli en redes sociales.

Ads

Y agregó una foto y videos donde se aprecia el pésimo estado de las trazas -un problemas que se vive en todo el país- y el trabajo de los intendentes para tratar de ayudar a los automovilistas y a la vez señalizar a los responsables.

De esta manera, crecen las pintadas amarillas sobre rutas nacionales con nombres de dirigentes libertarios.

Ads

Andando por Santa Fe nos encontramos con las huellas de las políticas de ajuste y entrega de Milei.



En nuestra última recorrida por el Norte, anduvimos por las rutas nacionales 11 y 34, abandonadas a su suerte por el gobierno nacional. pic.twitter.com/y4RJjPPlpm — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) April 28, 2026

Ads