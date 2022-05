La concejala bahiense de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, hizo un llamativo reclamo vinculado al Censo 2022. Consideró que marcar las casas censadas con stickers era una “vigilancia innecesaria”. Las respuestas a esa queja, la dejaron mal parada.

“NO A QUE MARQUEN LAS CASAS. Hubo varios aspectos del censo que no comparto, aún así completé formulario digital semi anónimo. Pero MARCAR las casas? Una vigilancia innecesaria que me produjo fuerte rechazo”, expresó la legisladora del espacio político de José Luis Espert desde su cuenta de Twitter.

