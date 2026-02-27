Insólito cruce entre la diputada Lilia Lemoine y una influencer que terminó con una invitación a una pelea
La legisladora de LLA discutió desde las redes sociales con una mujer conocida como Ella Vicenzi. Tras insultos mutuos, comenzaron a pactar un enfrentamiento: “Tenés que pesar más de 50 kilos y medir más de 1,60, de lo contrario sería abuso”, lanzó la libertaria.
Un fuerte intercambio en redes sociales protagonizaron la diputada nacional Lilia Lemoine y la influencer conocida como Ella Vicenzi, luego de que esta última publicara un mensaje convocándola a un enfrentamiento en un gimnasio.
En el posteo, la cuenta @ellavicenzi escribió: “Te espero este sábado 28 de febrero en Casa Rosada a las 5 de la tarde @lilialemoine”, junto a descalificaciones personales.
La diputada de La Libertad Avanza respondió desde su cuenta oficial descartando la propuesta. “Yo no voy a ir a pelear en la calle y generar un disturbio público, no soy Zaracho. Te dije que el lunes te paso la dirección del gimnasio, fecha y hora. Te lo voy a pasar y te voy a esperar. De lo contrario asumiré que te acobardaste”, escribió Lemoine.
En su respuesta, la legisladora agregó además un pedido para que dejaran de averiguar sus horarios.
Posteriormente, comenzaron a circular capturas de una conversación directa entre ambas. En los mensajes atribuidos a Lemoine se lee: “Te contacto el lunes y te digo fecha disponible”, y se plantean condiciones físicas mínimas para concretar el enfrentamiento: “Tenés que pesar más de 50 kilos y medir más de 1,60. De lo contrario sería abuso. Te lo estoy diciendo en serio”.
Desde la cuenta atribuida a Vicenzi, le respondió: “Vos no te preocupes linda yo me planto igual no busques más escapatoria”, y luego cuestionó las condiciones propuestas, aludiendo a una supuesta trayectoria en artes marciales de la diputada y señalando una eventual ventaja.
