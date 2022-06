Varias parrillas de la zona noroeste del Conrbano bonaerese alertaron por una banda de “roba sanguches” que ataca parrilas de José C. Paz y Moreno. De acuerdo a lo que indicaron a través de las redes, se trata de una pareja muy particular, muy particular, que utiliza un mudus operandi para "comer de ojo" e irse sin pagar.

La primera denuncia tvo lugar el último sábado por la tarde, cuando una familia que tiene un negocio de venta de comida sobre la Avenida Saavedra Lamas, expuso a una pareja que pidió varios sanguches y bebidas, y cuando llegó el momento de pagar simulaban haber perdido el dinero y prometían que volverían a abonar más tarde.

Otra de las estafas de los útlmos días ocurrió en la localidad de Cuartel V, en Moreno. Allí la hambrienta pareja, visitó otra parrilla con la misma estrategia: pedir para comer junto a varias bebidas alcohólicas, consumir todo y poner en escena otra obra teatral sobre la pérdida del dinero. Siempre bajo la promesa que regresarían a pagar lo consumido.

Pero para ese entonces las redes habían hecho su trabajo, ya estaban identificados por varios comerciantes que sacaron sus teléfonos para mostrar la huida de los famélicos forajidos. A través de un video que publicó el medio local El Primero Noticias, se observa a la pareja como huye de una de la zona luego de haber sido reconocidos.

"Cuando comenzaron a discutir entre ellos porque supuestamente habían perdido la plata, les dije que uno se quedara y que el otro fuera a buscar el dinero en la moto, no quisieron y siguieron con la escena hasta que se escaparon", denunció una trabajadora. Ahora los comerciantes de la zona alertan a sus colegas para prevenir las estafas.