Insólito video: dos jinetes se pelearon a rebenque durante el desfile del 25 de Mayo en Berazategui
Ocurrió sobre avenida Vergara durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista. Hubo insultos, golpes a caballo y tensión frente a los vecinos. No hubo heridos graves ni detenidos.
Durante los festejos por el 25 de Mayo en Berazategui, dos jinetes protagonizaron una pelea a golpes de rebenque en pleno desfile patrio, generando sorpresa y tensión entre los vecinos que participaban del evento.
El hecho ocurrió sobre la avenida Vergara, en el marco del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista. Según se pudo observar, la discusión comenzó entre los dos hombres mientras montaban a caballo, en medio del recorrido.
Primero intercambiaron insultos y desafíos. Luego, uno de los jinetes avanzó sobre el otro y ambos terminaron golpeándose con fustas y rebenques, mientras el público reaccionaba con gritos ante la escena.
Pese al desorden generado, no se registraron detenidos ni personas con heridas de gravedad. Tampoco se informaron oficialmente los motivos que desencadenaron la pelea.
Según informó el portal Código Baires, tras el incidente, el desfile continuó con normalidad. La jornada cerró con espectáculos folclóricos, danzas típicas y puestos gastronómicos instalados para la celebración patria.
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