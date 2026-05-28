Durante los festejos por el 25 de Mayo en Berazategui, dos jinetes protagonizaron una pelea a golpes de rebenque en pleno desfile patrio, generando sorpresa y tensión entre los vecinos que participaban del evento.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Vergara, en el marco del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista. Según se pudo observar, la discusión comenzó entre los dos hombres mientras montaban a caballo, en medio del recorrido.

🚨 EL DESFILE DEL 25 DE MAYO EN BERAZATEGUI TERMINÓ CON 2 JINETES A LOS REBENCAZOS



🔴Una discusión entre dos hombres montados a caballo escaló hasta derivar en una agresión física que incluyó el uso de rebenques. Otra imagen lamentable del #conurbano . @MuniBerazategui #viral pic.twitter.com/HrDZnPQkGz — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 26, 2026

Primero intercambiaron insultos y desafíos. Luego, uno de los jinetes avanzó sobre el otro y ambos terminaron golpeándose con fustas y rebenques, mientras el público reaccionaba con gritos ante la escena.

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Pese al desorden generado, no se registraron detenidos ni personas con heridas de gravedad. Tampoco se informaron oficialmente los motivos que desencadenaron la pelea.

Según informó el portal Código Baires, tras el incidente, el desfile continuó con normalidad. La jornada cerró con espectáculos folclóricos, danzas típicas y puestos gastronómicos instalados para la celebración patria.

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