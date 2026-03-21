En las últimas horas, un video que circuló en redes sociales generó preocupación en Villa Gesell al mostrar a un joven conduciendo una moto identificada con la Secretaría de Seguridad en la zona de médanos, en lo que se interpretó como un posible robo del vehículo oficial.

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Sin embargo, desde el municipio salieron rápidamente a desmentir la versión y aseguraron que el contenido es falso y fue manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.

A través de un comunicado oficial difundido por el medio local El Fundador, la comuna fue categórica: “El material fue generado y/o manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial y no se corresponde con ningún hecho real ocurrido en la ciudad”.

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Inconsistencias en el video

Desde el área de Seguridad detallaron que el propio video presenta irregularidades que evidencian su falsedad. Entre ellas, señalaron que la identificación institucional aparece superpuesta sobre una imagen preexistente y que la patente del rodado no es visible, ya que fue cubierta digitalmente.

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Además, aclararon que no falta ninguna motocicleta del parque automotor municipal. “La única motocicleta tipo Tornado que integra actualmente la flota se encuentra en servicio”, indicaron, y remarcaron que el vehículo que aparece en el video no coincide con los modelos que posee la Secretaría.

El municipio también advirtió que la difusión de este tipo de contenidos “constituye una maniobra de desinformación que genera confusión y afecta el trabajo que se realiza diariamente”.

En ese sentido, solicitaron a la comunidad no compartir el material y verificar siempre la información a través de canales oficiales.

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Por último, desde el área de Seguridad remarcaron que continúan desarrollando tareas de prevención y control en la ciudad, y buscaron llevar tranquilidad a los vecinos frente a la viralización de información falsa