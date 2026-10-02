Un hombre fue detenido acusado de haber protagonizado dos tentativas de robo en distribuidoras de pescado de Mar del Plata, luego de una investigación que permitió vincularlo con ambos hechos.

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Los episodios ocurrieron el 28 de septiembre en comercios ubicados en Gaboto al 7900 y Magallanes al 200. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado a los establecimientos a través de los techos, ocasionando daños en el lugar, aunque sin conseguir sustraer elementos.

Sin embargo, durante uno de los intentos, cayó desde el techo de uno de los comercios y sufrió una fractura de cadera, por lo que debió ser trasladado e internado en el Hospital Interzonal General de Agudos.

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Personal de la Comisaría Decimosexta avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testimonios, elementos que permitieron identificar al sospechoso y relacionarlo con los dos hechos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 4 ordenó su detención. La medida fue concretada mientras el hombre continuaba internado en el HIGA, donde quedó bajo custodia policial.

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En la causa interviene la UFI N.º 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz.