Un llamativo error generó sorpresa entre los vecinos de Florentino Ameghino. La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires colocó un nuevo cartel sobre la Ruta Provincial 66, en el tramo que une Ameghino con Blaquier, pero con una equivocación grosera: el distrito fue rebautizado como “Florencio Ameghino”.

El insólito fallo no pasó desapercibido, ya que el nombre oficial del partido es Florentino Ameghino, en homenaje al reconocido científico, naturalista y paleontólogo argentino. nombre.

El propio intendente Nahuel Mittelbach se mostró sorprendido por el error y confirmó que el municipio envió un reclamo formal a Vialidad Provincial para solicitar la rectificación inmediata de la cartelería.

“Frente al error en la denominación de nuestro distrito, ya envié una nota formal al organismo correspondiente solicitando la rectificación de la información, ya que nuestro nombre e identidad merecen ser respetados”, expresó el jefe comunal.

Desde el municipio adelantaron que esperan la corrección del cartel en los próximos días.

