Insólito: Javier Milei compartió tuit de The Economist que dice que su "experimento de libre mercado pende de un hilo"
El Presidente, asiduo usuario de la Red Social Twitter (ahora "X"), destacó una publicación por proceder de un diario británico. "Fenómeno barrial", dijo ufanándose el Presidente de que el periódico hablaba de su gestión. No obstante, no reparó en que el artículo era una crítica.
“'Hay mucho más gasto para recortar y muchos más impuestos para bajar', enfatiza el presidente de Argentina en una entrevista. Pero con su índice de aprobación neta personal profundamente negativo, el experimento de libre mercado de Javier Milei pende de un hilo”, indicó el diario británico The Economist.
El Jefe de Estado, sin reparar en el cuestionamiento, salió a poner de relieve el hecho de que un periódico europeo se ocupe de su gestión.
“Fenómeno barrial”, dijo, en alusión a que su proyecto tiene llegada global. Las burlas en las redes no tardaron en aparecer.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión