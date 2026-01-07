Un episodio violentó se registró la playa marplatense Las Toscas, donde un hombre de 42 años atacó a golpes a otro de 46 luego de que este se negara a convidarle un quinto cigarrillo. Ambos involucrados son turistas que se encontraban en la zona.

Personal de la subcomisaría Casino acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre una agresión. Según informaron fuentes policiales, los hombres se encontraban conversando cuando la víctima, luego de haberle convidado cuatro cigarrillos al agresor, se negó a darle uno más. Ante la negativa, el sujeto reaccionó de manera violenta, se tornó hostil, lo increpó, lo arrojó al suelo y comenzó a golpearlo.

Tras la intervención policial, el agresor fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, dispuso la formación de una causa por lesiones leves y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado.

La víctima recibió asistencia en el lugar y se encuentra fuera de peligro, mientras que la causa continúa en investigación para determinar las circunstancias del hecho.

