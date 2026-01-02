Un insólito hecho delictivo se registró en los últimos días en la ciudad de General Madariaga, donde delincuentes robaron un baño químico que había sido instalado en una obra en construcción para el uso de los obreros.

El episodio ocurrió en una vivienda particular del barrio Belgrano. El módulo sanitario, de propiedad privada, formaba parte de las comodidades básicas dispuestas para los trabajadores que llevan adelante la construcción del inmueble.

Fue el propietario de la obra quien advirtió la ausencia del baño químico y efectuó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Según se informó, hasta el momento no habría testigos ni elementos de prueba que permitan identificar a los autores del robo, por lo que los responsables permanecen desconocidos.

A partir de la presentación, se inició una causa penal caratulada como “Hurto”, que quedó a cargo de la fiscalía de turno. Interviene en el caso el fiscal Juan Pablo Calderón, quien ordenó las diligencias necesarias para intentar esclarecer el hecho y dar con el paradero del elemento sustraído y de quienes lo robaron.

