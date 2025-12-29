Un insólito episodio sacudió este domingo al partido bonaerense de Magdalena, cuando una ambulancia del Hospital María Magdalena fue robada por una persona internada bajo tratamiento psicológico y apareció volcada a un costado del camino, en cercanías de una unidad penitenciaria.

El hecho se registró durante la tarde-noche, cuando el paciente escapó de su habitación y se apoderó de una de las ambulancias que se encontraban estacionadas en el hospital local. A bordo del vehículo sanitario, inició una fuga que rápidamente fue advertida por las autoridades.

Ante la situación, efectivos de la Policía y personal de Control Urbano de Magdalena desplegaron un seguimiento, luego de que la ambulancia tomara dirección hacia el sector donde se ubican unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires dentro del distrito.

De acuerdo a lo que publicó el medio loca Data Magdalena, el recorrido terminó en las inmediaciones de la Unidad Penitenciaria N°36, donde las fuerzas de seguridad hallaron la ambulancia volcada, sin que hasta el momento se haya informado la intervención de terceros en el accidente.

Según indicaron fuentes policiales, la persona involucrada presenta problemas psicológicos y había llegado al Hospital María Magdalena tras protagonizar episodios previos en la localidad de Bartolomé Bavio, también perteneciente al distrito.

En ese contexto, horas antes del robo de la ambulancia, el mismo individuo habría sustraído una bicicleta, que fue recuperada por la Policía y devuelta a su propietario. Luego intentó apropiarse de un vehículo, situación que derivó en su traslado al hospital zonal debido a un desorden mental.