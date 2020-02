Sucedió en Bahía Blanca. Un hombre perdió la paciencia ante los constantes problemas de su Fiat 600 , agarró un bidón de nafta y lo predio fuego. Los vecinos advirtieron las llamas y llamaron a las autoridades.

"Me agarró la locura de quemarlo porque lo paré y no quiso arrancar nunca más. Entonces agarré y le dije a mi mujer: 'Lo voy a quemar'. Le metí nafta adentro del asiento y lo prendí fuego", dijo el dueño del auto ante el canal local Telefe.

El hombre llamado Martín le encontró la parte positiva a su irreversible decisión: “Ahora me muevo con la bicicleta y voy más rápido. No gasto en nafta, en aceite, no gasto nada".

Martín explicó que está tapado en cuentas y no puede arreglar su auto, por eso resolvió quemarlo. "Lo usaba para jugar, para salir con mis hijos, ir a pescar y joder acá en el barrio. Ahora ya no sirve más, que lo venga a buscar un chatarrero y se lo lleve", concluyó.