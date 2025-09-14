Ocurrió esta madrugada del domingo cuando un micro de la empresa "Costa Azul" fue robado desde la terminal de ómnibus de Miramar, cerca de las 2:00 de la mañana.

Los delincuentes aprovecharon que el colectivo estaba con las llaves puestas y decidieron llevárselo.

Según informaron fuentes policiales a Radio 10 Mar del Plata, se sospecha que los autores serían jóvenes con problemas de adicciones que suelen llegar a la ciudad para vender en forma ambulante y, al no tener dinero para regresar, terminan sustrayendo cualquier vehículo que encuentran en esas condiciones.

Durante el trayecto, los sujetos habrían cobrado algunos pasajes a pasajeros desprevenidos, simulando un viaje regular.

Finalmente, el micro fue abandonado en la zona de los acantilados, cerca de la entrada a Mar del Plata, donde quedó bajo custodia policial. En el lugar trabajó personal de la comisaría jurisdiccional y se abrió una causa por hurto agravado automotor.

La empresa Costa Azul evalúa las pérdidas ocasionadas, mientras continúa la investigación para dar con los responsables.