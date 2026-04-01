La Cooperativa de Electricidad de Zárate informó que durante la madrugada de este miércoles se produjo un nuevo robo y acto de vandalismo en una subestación eléctrica ubicada a la altura del kilómetro 103 de la colectora de la Ruta 9.

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El hecho afectó a un transformador de 630 kVA que abastece a distintos sectores de la zona, entre ellos el camino a Atucha, el barrio Siete Vueltas y la colectora de la Ruta 9 hasta el kilómetro 108, dejando a numerosos usuarios sin suministro eléctrico.

Según detallaron desde la entidad, los trabajos de reparación y reposición de los elementos sustraídos se extenderán durante toda la mañana, por lo que el servicio se verá interrumpido durante varias horas.

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Desde la Cooperativa pidieron disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y advirtieron que este tipo de hechos se viene repitiendo, generando serios inconvenientes en el servicio.

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