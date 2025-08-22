🎈Insólito: se robó la decoración de un jardín de infantes. Ocurrió en la localidad de San José, Almirante Brown. Luego lo quiso devolver. pic.twitter.com/nGiFG6KGtD — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 22, 2025

Un sujeto detuvo su auto frente al jardín de infantes “Rayito de Vida” y robó los globos que los chicos usarían para celebrar el Día del Niño.

Cuando fue observado por las cámaras de seguridad, personal del establecimiento ubicado en Tierra del Fuego al 700 y Vértiz, barrio San José (Almirante Brown), le recriminó su accionar. Pero el sujeto descendió con violencia e increpó a las maestras.

"¿Qué haces? Son de los nenes. ¡Qué feo! Te estamos viendo por las cámaras. ¿A vos te parece que está bien lo que haces?", gritaban.

Ante ello, el delincuente se acercó para devolverlos, pero las docentes cerraron la puerta como medida de seguridad y en resguardo de los menores.

“Fue algo insólito, tiene un valor simbólico y no económico. Si nos pedían los globos se los dábamos. Nos quedamos indignados por la violencia”, señaló Alan, el coordinador del lugar

