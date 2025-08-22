Insólito: se robó los globos de la decoración de un jardín de infantes por el "Día del niño"
Las maestras lo vieron por las cámaras de seguridad y se lo recriminaron.
Un sujeto detuvo su auto frente al jardín de infantes “Rayito de Vida” y robó los globos que los chicos usarían para celebrar el Día del Niño.
Cuando fue observado por las cámaras de seguridad, personal del establecimiento ubicado en Tierra del Fuego al 700 y Vértiz, barrio San José (Almirante Brown), le recriminó su accionar. Pero el sujeto descendió con violencia e increpó a las maestras.
"¿Qué haces? Son de los nenes. ¡Qué feo! Te estamos viendo por las cámaras. ¿A vos te parece que está bien lo que haces?", gritaban.
Ante ello, el delincuente se acercó para devolverlos, pero las docentes cerraron la puerta como medida de seguridad y en resguardo de los menores.
“Fue algo insólito, tiene un valor simbólico y no económico. Si nos pedían los globos se los dábamos. Nos quedamos indignados por la violencia”, señaló Alan, el coordinador del lugar
