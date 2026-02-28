Un chofer de larga distancia fue detenido luego de agredir verbal y físicamente a su compañero mientras conducía un micro con pasajeros a bordo, en un hecho ocurrido en el acceso sur a Villa Gesell.

El episodio tuvo como protagonista a un hombre de 38 años, empleado de la empresa Plusmar, quien atacó a un compañero de trabajo de 43 años en plena marcha. Según se informó, la agresión incluyó insultos y golpes que le provocaron lesiones en el rostro a la víctima.

La situación generó momentos de tensión entre los pasajeros, ya que el altercado se produjo mientras el micro estaba en circulación. Tras un llamado de alerta, efectivos policiales intervinieron de manera inmediata en el acceso sur de la ciudad balnearia.

La rápida actuación permitió controlar el conflicto, asistir al trabajador herido, quien fue atendido por personal sanitario, y garantizar la seguridad de los pasajeros que viajaban en la unidad.

Foto: minutog

El agresor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron el ataque en pleno servicio.

