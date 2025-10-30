Un hombre fue detenido en Villa Gesell acusado de robar carteles viales recientemente instalados en la Ruta 11 Según estimaciones policiales, este ilícito habría causado un perjuicio económico de alrededor de 20 millones de pesos debido al alto valor del material con el que estaban fabricadas las señales.

El hecho comenzó a investigarse el 20 de octubre, cuando la Policía de Seguridad Vial tomó conocimiento del faltante de varios carteles indicadores colocados en el marco de la construcción de la ruta. A partir de una investigación coordinada por la Fiscalía a cargo del doctor Calderón, los efectivos lograron identificar al presunto autor, que se movilizaba en un Volkswagen Polo gris.

Con la colaboración del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad del Municipio, se analizaron las imágenes captadas por las cámaras lectoras de patentes, lo que permitió establecer la identidad del vehículo y rastrear su recorrido hasta un domicilio ubicado en Paseo 130 entre avenidas 14 y 15, en la ciudad geselina.

Tras las tareas de seguimiento y recolección de pruebas, se llevó a cabo un allanamiento en el lugar, donde la Policía secuestró el automóvil utilizado en los robos, una gran cantidad de carteles viales y herramientas empleadas para desprenderlos.

El dueño del vehículo quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “Robo”, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar el destino que pensaba darle al material sustraído.

